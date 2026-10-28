Sorrento, dona gli organi dopo la morte: fegato e cornee di una 76enne daranno speranza ad altri pazienti

La donna aveva espresso in vita la volontà di donare. Il gesto di solidarietà condiviso dai familiari

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Un ultimo gesto di generosità, capace di trasformare il dolore di una perdita in una speranza di vita per altre persone. È quanto accaduto all'ospedale di Sorrento, dove una donna di 76 anni, originaria della Costiera Amalfitana e residente nella Penisola Sorrentina, ha donato i propri organi dopo il decesso.

La paziente era ricoverata dal 14 ottobre nel reparto di Rianimazione e Terapia intensiva a causa di una gravissima emorragia cerebrale, non trattabile chirurgicamente. Nonostante le cure e gli sforzi del personale sanitario, le sue condizioni sono progressivamente peggiorate fino al decesso, avvenuto il 26 ottobre.

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La volontà della donna rispettata dai familiari

La 76enne aveva espresso in vita la volontà di donare i propri organi. Una decisione che i familiari hanno rispettato e condiviso anche nel momento più difficile, consentendo l'avvio delle procedure necessarie alla donazione. L'intervento ha permesso il prelievo del fegato e delle cornee, destinati a offrire nuove possibilità di cura ad altri pazienti.

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Un gesto di grande altruismo che testimonia il valore della donazione degli organi e l'importanza di esprimere consapevolmente la propria volontà.

Il lavoro dell'équipe medica e della rete trapianti

Le procedure sono state gestite dall'Unità operativa di Rianimazione e Terapia intensiva, diretta dal dottor Andrea Imparato, all'interno del presidio ospedaliero guidato dalla dottoressa Maria Manganaro.

Fondamentale il coordinamento tra la direzione strategica aziendale, il Centro Regionale Trapianti e il coordinatore trapianti del presidio, dottor Antonio Somma.

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Un lavoro di squadra che ha coinvolto medici, infermieri e diverse figure professionali, consentendo di portare a termine un percorso particolarmente delicato, sia dal punto di vista sanitario sia sotto il profilo umano.

Un gesto di solidarietà che va oltre la morte

La vicenda conferma l'importanza della collaborazione tra le strutture ospedaliere e la rete regionale dei trapianti, ma soprattutto richiama l'attenzione sul valore umano e sociale della donazione degli organi.

Alla donna e ai suoi familiari è stato rivolto un particolare ringraziamento per la sensibilità dimostrata e per aver rispettato una scelta maturata in vita. Una decisione che, nel dolore della perdita, lascia spazio alla speranza e offre ad altre persone una nuova possibilità di cura.