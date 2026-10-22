Pompei, donna investita e uccisa sulle strisce pedonali: individuato il presunto responsabile

La vittima morì il 16 settembre all'Ospedale del Mare. Le telecamere e gli accertamenti investigativi hanno portato a un indagato.

Investì una donna mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali e si allontanò senza prestare soccorso. La vittima morì il giorno successivo in ospedale a causa delle gravissime ferite riportate.

A distanza di poco più di un mese dalla tragedia, la Polizia di Stato di Pompei ha individuato il presunto responsabile dell'investimento mortale avvenuto nella notte del 15 settembre 2026 in via Plinio, a Pompei.

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Nella giornata di mercoledì 21 ottobre, gli agenti del Commissariato hanno eseguito un'ordinanza del Gip del Tribunale di Torre Annunziata, che dispone nei confronti dell'indagato la misura cautelare dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. L'uomo è gravemente indiziato dei reati di omicidio stradale aggravato dalla fuga e omissione di soccorso.

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La tragedia in via Plinio: la donna morì il giorno successivo

L'investimento avvenne nella notte del 15 settembre, mentre la donna stava attraversando via Plinio sulle strisce pedonali.

Secondo la ricostruzione investigativa, il conducente di un'automobile, dopo aver travolto la vittima, si allontanò dal luogo dell'incidente senza fermarsi e senza prestare soccorso.

La donna venne trasportata in condizioni gravissime all'Ospedale del Mare di Napoli, dove morì il 16 settembre a causa delle lesioni riportate.

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Le indagini: decisive le telecamere e l'analisi dei dati telefonici

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata e condotte dagli agenti del Commissariato di Pompei, hanno permesso di ricostruire la dinamica dell'investimento e raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'indagato.

Gli investigatori hanno esaminato le immagini dei sistemi di videosorveglianza, raccolto testimonianze, effettuato accertamenti sul veicolo coinvolto e analizzato i dati telefonici.

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L'insieme degli elementi acquisiti ha consentito di individuare l'uomo come probabile conducente dell'autovettura che investì la donna.

La Procura aveva chiesto il carcere, il Gip dispone una misura meno restrittiva

Alla luce della gravità dei fatti e delle esigenze cautelari ravvisate, la Procura di Torre Annunziata aveva richiesto la custodia cautelare in carcere.

Il Gip, pur riconoscendo la sussistenza delle esigenze cautelari, ha deciso di applicare una misura meno restrittiva, disponendo l'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

Il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e il provvedimento cautelare può essere impugnato davanti al Tribunale del Riesame.