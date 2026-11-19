Tre episodi scoperti in poche ore durante i controlli dei Carabinieri. Tra i denunciati anche un uomo che si era recato in caserma per sporgere denuncia.

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Non si arresta il fenomeno delle carte d’identità elettroniche (CIE) con il chip rimosso. Nonostante la costante attività di informazione e sensibilizzazione condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, continuano a emergere nuovi episodi.

Nelle ultime ore sono stati individuati tre casi tra Napoli e provincia, che hanno portato alla denuncia di altrettante persone.

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Qualiano, 28enne fermato con un documento manomesso

Il primo episodio si è verificato a Qualiano, dove i Carabinieri della locale stazione hanno denunciato un 28enne del posto, già noto alle forze dell’ordine.

Durante un normale controllo alla circolazione stradale, il giovane ha esibito una carta d’identità elettronica dalla quale era stato rimosso il chip. I militari hanno accertato la manomissione e proceduto al sequestro del documento.

Giugliano, donna viola i domiciliari e fornisce false generalità

Il secondo caso è stato scoperto a Giugliano in Campania, dove i Carabinieri della stazione di Varcaturo hanno denunciato una 52enne per aver fornito false generalità.

Gli approfondimenti effettuati dai militari hanno permesso di accertare che la donna aveva violato gli arresti domiciliari. Durante il controllo è stata inoltre trovata in possesso di una carta d’identità elettronica con il chip rimosso.

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Marianella, va in caserma per denunciare ma finisce denunciato

Il terzo episodio, decisamente singolare, è avvenuto nel quartiere napoletano di Marianella.

Un 54enne si è presentato alla locale stazione dei Carabinieri per sporgere una denuncia. Al momento dell'identificazione, però, il militare che ha esaminato il documento ha notato un foro in corrispondenza del chip elettronico, che risultava rimosso.

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L’uomo ha potuto formalizzare la propria denuncia, ma è stato a sua volta denunciato per la manomissione del documento.

L'attenzione dei Carabinieri sul fenomeno

I tre episodi confermano la persistenza di un fenomeno sul quale il Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli continua a mantenere alta l’attenzione.

La rimozione del microchip compromette le funzionalità elettroniche della carta d’identità, utilizzata anche per l’identificazione digitale e l’accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione.

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