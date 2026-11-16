La denuncia dei genitori ha fatto scattare le indagini. Le presunte violenze sarebbero avvenute durante i tragitti verso la scuola calcio.

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Un allenatore di calcio di 48 anni, residente in provincia di Napoli, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di un ragazzo di 13 anni, allievo di una scuola calcio del Napoletano.

Nei confronti dell'uomo il giudice per le indagini preliminari ha disposto la custodia cautelare in carcere, su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli.

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La denuncia dei genitori e l'avvio delle indagini

Le indagini sono state avviate lo scorso agosto, dopo che i genitori del minorenne avevano denunciato i presunti abusi sessuali ripetuti che l'allenatore avrebbe commesso nei confronti del figlio, all'epoca dei fatti tredicenne.

Gli accertamenti sono stati condotti dagli investigatori della IV sezione della Squadra Mobile di Napoli, specializzata nei reati commessi ai danni dei minori, sotto il coordinamento della sezione Fasce deboli della Procura partenopea, guidata dal procuratore aggiunto Giancarlo Novelli.

I presunti abusi durante i tragitti in automobile

Secondo quanto emerso dalle indagini, l'uomo, che svolgeva il ruolo di allenatore e accompagnatore del giovane calciatore, avrebbe approfittato dei momenti in cui si trovava da solo con il ragazzo in automobile.

In particolare, gli episodi contestati sarebbero avvenuti durante gli spostamenti da e verso la scuola calcio, quando il 48enne avrebbe costretto il minorenne a subire ripetuti abusi sessuali.

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Gli elementi raccolti dagli investigatori hanno consentito di formulare le contestazioni a carico dell'indagato in un quadro di gravità indiziaria.

Accertamenti su eventuali altre vittime

Le indagini non sono ancora concluse. Gli investigatori stanno infatti svolgendo ulteriori accertamenti per verificare l'eventuale presenza di altri ragazzi che potrebbero aver subito abusi analoghi.

L'uomo si trova attualmente sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere.