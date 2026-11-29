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Un tamponamento, un automobilista minacciato, un'auto rubata e una rapina ai danni di una gelateria. Una mattinata di follia ai piedi del Vesuvio, culminata con l'arresto di un 28enne di Boscotrecase da parte dei carabinieri.

Il tamponamento e le minacce all'automobilista

Sono le 8:50 quando il giovane rimane coinvolto in un tamponamento lungo via Zabatta. Nessuno resta ferito, ma il 28enne abbandona la propria vettura in strada e, con una mano in tasca, fingendo di avere una pistola, costringe un automobilista di passaggio ad accompagnarlo al bar più vicino. Qui gli impone di acquistargli un pacchetto di sigarette.

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Il furto dell'auto e la rapina in gelateria

Intorno alle 10, il giovane si introduce in un cortile privato di via Zabatta, dove si impossessa di una Fiat 500, per poi allontanarsi.

A bordo dell'auto rubata raggiunge una gelateria. Con il volto coperto da uno scaldacollo e un cappellino calzato sulla testa, entra nell'attività commerciale e, armato di un coltello da cucina, minaccia la dipendente, impossessandosi del denaro custodito nella cassa.

Il bottino ammonta a poco meno di 80 euro, oltre a 169 pacchetti di sigarette e 37 confezioni di gomme da masticare.

La fuga e l'arresto

Il 28enne abbandona la Fiat 500 a Boscotrecase, a pochi passi dalla propria abitazione. È qui che viene rintracciato dai carabinieri della sezione operativa di Torre Annunziata, insieme ai militari delle stazioni di Trecase, Boscoreale, Terzigno e Poggiomarino.

Tutta la refurtiva è stata recuperata e restituita agli aventi diritto. Il giovane è stato arrestato con le accuse di furto in abitazione, violenza privata e rapina aggravata e trasferito in carcere.