A cura di Anna Casale

La compagnia teatrale “Hirondelle” fa riscoprire il mondo del C’era una Volta con lo spettacolo teatrale “Le Mille Favole e una Notte” al Santuario della Madonna della Neve.

I celeberrimi racconti delle “Mille ed una Notte” rappresentano un esempio di letteratura mondiale. E’incentrato sul re persiano Shahriyar che, essendo stato tradito da sua moglie, uccide le sue spose al termine della prima notte di nozze. Un giorno Shahrazad, figlia del gran visir, per mettere fine all’ira dell’uomo contro il genere femminile, escogita un piano, decide di offrirsi come sposa al sovrano ed ogni sera racconta al re una storia, rimandando il finale al giorno dopo. Va avanti così per mille e una notte, appunto, e alla fine il re, innamoratosi di lei, le rende salva la vita.

Storie di magiche avventure che fanno rivivere atmosfere sognanti arabeggianti. Gli “Hirondelle” le hanno rese possibili e tangibili strutturando uno spettacolo che come in un dedalo, passano attraverso una storia e ti fanno ritrovare in altre, legate tutte l’una l’altra come anelli di una catena, accompagnati da canti.

Un percorso narrativo, quello messo in scena dagli attori, che trasporta il pubblico non solo con il tappeto volante delle parole udite ma con le immagini, con i giochi di luci e suoni. Rappresentano egregiamente il magico mondo de “Le Mille e una Notte”: storie che insegnano, cambiano gli uomini e vivono per sempre.