È uno dei personaggi quasi sconosciuti della famiglia De Laurentiis. Il suo nome appare in qualche rigo di alcune pagine del mio libro "Pasta, amore e fantasia. Le origini della famiglia De Laurentiis". Pur non essendo nato a Torre Annunziata, ha vissuto, si è sposato ed è morto nella nostra città. Era il fratello minore di Aurelio De Laurentiis, e lo zio dei produttori cinematografici Luigi, Dino e Alfredo.

Beniamino De Laurentiis nasce a Torella dei Lombardi il 20 luglio 1891 ed era l'ultimo di nove figli di Luigi e Celestina De Laurentiis. Contrariamente agli altri suoi quattro fratelli, sarà l'unico a seguire la professione di avvocato del padre, perché Giuseppe, Alfredo e Carmelo (Don Alferio) diventeranno sacerdoti e Aurelio brigadiere della Real Guardia di Finanza e poi pastaio.

Proprio frequentando il fratello Aurelio, che si è sposato con Giuseppina Salvatore e vive a Torre Annunziata, Beniamino conosce una ragazza originaria di Gragnano ma residente nella città oplontina. Si chiama Maria Annunziata Di Nola, figlia di Michele e Carmela Manzi, ha venti anni mentre Beniamino ne ha trentotto. Ma i diciotto anni di differenza non sono un problema, sono profondamente innamorati e si sposano il 25 gennaio 1930. Il matrimonio religioso è celebrato presso la chiesa dello Spirito Santo e testimone di nozze sarà Aurelio, che per la prima volta si firma così, perché il suo primo e originario nome è Rosario, come il nonno, mentre Aurelio è addirittura il suo quarto e ultimo nome (battezzato come Rosario Pasquale Marco Aurelio).

Gli sposi Beniamino e Maria Annunziata vanno ad abitare in via Mulini Idraulici 10, nei pressi del municipio di Torre Annunziata. Lui fa l'avvocato e lei la casalinga, vivranno insieme per venti anni, fino a quando Beniamino non morirà nella sua abitazione, ad appena 59 anni, il 9 maggio 1950.

A Torre Annunziata era rimasto solo lui, perché anche il fratello Aurelio, dopo la chiusura del pastificio nel 1939, la permanenza nel paese di origine, Torella del Lombardi, durante la Seconda Guerra Mondiale, si era trasferito a Roma seguendo il figlio Dino. Con Beniamino era rimasta a Torre Annunziata la nipote Rosa De Laurentiis, figlia di Aurelio, che aveva sposato il comandante dei vigili urbani oplontini, Giuseppe Balzano.

Abbiamo voluto così ricordare Beniamino De Laurentiis in occasione del 134esimo anniversario della sua nascita (20 luglio 1891). Un personaggio minore della famiglia De Laurentiis, che tanto successo ha ottenuto anche fuori dai confini dell'Italia con figli e nipoti del capotipite Luigi, soprattutto nel campo cinematografico. Di lui non si hanno foto ufficiali ed è per questo che nell'articolo abbiamo pubblicato la strada con il civico dove ha vissuto da sposato.