Alla Cripta dello Spirito Santo a Torre Annuunziata è andato in scena “Donne che In… Cantano”, spettacolo musicale e teatrale a cura de “La Compagnia degli Chapeaux” che ha regalato emozioni e divertimento in un tracciato cantato e recitato, attraverso i personaggi femminili dell’Olimpo musicale internazionale.

Un concerto teatrale, attraverso la poesia della musica e il fascino della voce dell’attore Carlo Liccardo, quella sublime di Federica Cardone, accompagnati dalle magiche note del Maestro Andrea De Vivo.

Non solo un concerto, ma un'esibizione completa, intervallata da momenti di recitazione e canto insieme, alla scoperta dei segreti delle eroine forti e vulnerabili dello scenario musicale internazionale che non conosce limiti temporali.

Un viaggio dagli anni Trenta del Novecento ad oggi, protagonista la voce femminile di alcune delle icone divine come Ella Fitzgerald, Etta James, Maria Callas, Edith Piaf, Marylin Monroe.

Una passeggiata grintosa e malinconica tra il graffio nero di Aretha Franklin, la regina del musical di Broadway, Liza Minnelli, l’emblema del Fado portoghese, Amalia Rodriguez. Per passare poi all’inconfondibile voce dell’icona nostrana, Mina, e approdare sul piano celestiale ed extraterrestre di Whitney Houston.

Con “Donne che In… Cantano” gli “Chapeaux” hanno catturato l’attenzione del pubblico, coinvolgendolo in canti, balli e sketch; non sono mancate lacrime di commozione per sentimenti rievocati da voce e musica.

Uno spettacolo, bacino di magia ed emozioni esplosive di cui la Cripta è stato ideale contenitore.

L’evento è stato caratterizzato da un annuncio che renderà la città oplontina ricca di orgoglio. Torre Annunziata, nel 2024, dopo Novara, sarà la nuova capitale di “Costruiamo Gentilezza”.

“Abbiamo realizzato la prima edizione, in Italia, del festival Costruiamo Gentilezza e siamo pronti per la seconda edizione - dice Anna Vitiello del Progetto Cripta -. Un festival che ha coinvolto ed ha visto la partecipazione completa di tutte le scuole, associazioni culturali del territorio e la rete nazionale Costruiamo Gentilezza”.