Un talento tutto oplontino, quello di Deborah Di Francesco (notissima la pasticceria del padre Gugliemo, e poi del fratello Pasquale a Torre Annunziata), torrese doc, attrice, educatrice teatrale ed operatrice presso CADM (Comunità di accoglienza per donne maltrattate).

Di recente, con un team di 22 professionisti, targato Filmamanent, partecipa al contest internazionale: "48 H film project", dove in sole 48 ore, con 4 elementi obbligatori, bisogna creare e consegnare un corto cinematografico di 6 minuti.

Da qui, nasce "Ancora in fiore", la cui storia ci vuole portare verso un argomento ancor poco conosciuto, che si nasconde dietro le donne vittime di violenza: "la dipendenza affettiva".

L'obiettivo di Deborah e del suo team (da sempre attivi socialmente ed artisticamente) è quello di espandere questo messaggio, il più possibile.

Vincere il Premio del Pubblico, permetterebbe di aprire porte in più e di portare la tematica in tutta Italia, attraverso convegni e seminari.

Per farlo (scadenza l’11 dicembre 2022), però, c'è bisogno di tutto il nostro aiuto.

Ecco qui di seguito le istruzioni per il voto per il corto "Ancora in fiore".

1) Vai su questo link: https://youtu.be/jRttLPjx8qI

2) Clicca "iscriviti" su: Le bestevem

3) Commenta il corto "Ancora in fiore" (occhio, non sbagliare corto), con questa formula precisa (senza cambiare parole): voto il corto "Ancora in fiore" perché... (seguito dalla tua motivazione personale).

Sosteniamo la nostra concittadina ed il suo team, portiamo Torre Annunziata sul podio ed incentiviamo queste lodevoli intenzioni.

Per qualsiasi informazione, potete contattare: Filmamanent (instagram o Facebook) oppure chiamare il 3491325497.