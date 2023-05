Il Festival del Giallo 2023 di Napoli, svoltosi domenica 28 maggio presso l’Istituto francese Grenoble, si è concluso con la premiazione del romanzo “Requiem sull’ottava nota” (Avagliano Editore) di Giovanni Taranto che ha conquistato il prestigioso Premio Misstery.

Il Premio Mysstery è oggi uno dei riconoscimenti più prestigiosi cui possa aspirare chi scriva polizieschi, gialli e noir. Vedere “Requiem sull’ottava nota” scelto dalla giuria di esperti come romanzo più significativo nell’edizione 2023 ci rende felici e orgogliosi, perché Giovanni oltre ad essere di Torre Annunziata è anche nostro amico e collega giornalista.

«Questo Premio - commenta Taranto – mi dà una nuova carica per lavorare al meglio per preparare l’uscita del terzo capitolo della saga del Capitano Giulio Mariani, prevista per la seconda metà di settembre.

Anche la “Avagliano Editore” ovviamente ha gioito per questa affermazione. Le indagini del Capitano Mariani sono per ora l’unico “giallo” presente nella collana “I Corimbi” della prestigiosa casa romana, che sul nostro investigatore dell’Arma sta puntando tanto. Mi hanno dato fiducia lo scorso anno con la mia opera d’esordio “La fiamma spezzata”, hanno investito con forza su “Requiem sull’ottava nota”, e ora ha investito senza remore sul terzo caso affidato a Mariani. Di cosa si tratterà? Posso solo anticipare che sarà qualcosa di molto molto diverso di quello che i lettori hanno trovato finora nelle pagine dei miei romanzi. Qualcosa che bisognerà avere il coraggio di affrontare.

Intanto io sono al lavoro sul quinto caso di cui si dovrà occupare il nostro eroe – conclude Taranto -. E no, non è un errore: il quarto capitolo della saga è già pronto e depositato in sicure mani notarili. Bisogna essere pronti alla richiesta di “serialità” che potrebbe arrivare da mondi diversi da quelli del libro, che già hanno mostrato qualche interessamento».