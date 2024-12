A cura della Redazione

Giovedì 12 dicembre 2024, a Palazzo Criscuolo, nel Salone degli Specchi dalle ore 17,30, verrà presentato il libro "Gli anni cruciali della Resistenza e la costruzione della Democrazia" in ambito stabiese, torrese e agro-nocerino sarnese, edito da InfinitiMondi.



La raccolta di scritti di Alfonso Annunziata, Giuseppe Acanfora, Giuseppe Di Massa, Vincenzo Marasco e Raffaele Scala, curata dal prof. Giovanni Cerchia, riassume e mette insieme aspetti antifascisti, taluni anche inediti, che caratterizzarono il nostro territorio dall'ascesa del fascismo fino agli anni successivi alla Guerra.



Il testo racconta dei momenti cruciali della Resistenza nostrana, di eccidi e di azioni coraggiose di uomini e donne, che in alcuni casi si immolarono per la Libertà e per la tanta agognata Democrazia.



Se Napoli con le sue gloriose "4 Giornate" ha dato il via ad un sentimento popolare forte e deciso contro l'occupazione nazifascista, le nostre cittadine hanno fatto sì che quelle azioni, tra le più importanti dell'Italia dell'epoca, venissero anticipate da chi tra Scafati, Castellammare di Stabia, Pompei e Torre Annunziata, non si volle arrendere e che, successivamente, partecipò in prima persona anche nella sommossa napoletana che liberò il Capoluogo e la sua Provincia.