A cura della Redazione

Grande successo per lo spettacolo al Teatro Mazzarello di Torre Annunziata.

Si è svolto, venerdì 28 marzo, presso il Teatro S.M. Mazzarello, lo spettacolo organizzato dalla Pro Loco Oplonti “Marina del Sole” dal titolo "Momenti di musica e prosa", scritto e diretto da Bruno Mirabile.

Gli artisti “i Senza Pretese” hanno regalato al pubblico un'esperienza indimenticabile all'insegna dell'arte e della musica. Con circa 200 spettatori presenti, lo show ha saputo emozionare e coinvolgere grazie alla straordinaria esibizione di Bruno e Dario Mirabile, che con la loro energia e talento hanno trascinato il pubblico tra sketch divertenti e le più belle canzoni classiche italiane e napoletane.

Un plauso speciale va anche ai musicisti, che con la loro maestria hanno reso l’atmosfera ancora più magica e coinvolgente. Una serata che ha visto protagonisti con il loro talento Bruno e Dario Mirabile, Lino Borrelli, Gaetano Orefice, Salvatore Esposito Cavallaro e Massimiliano Cianflone.

La Pro Loco Oplonti “Marina del Sole” si conferma ancora una volta un punto di riferimento per la cultura e l’intrattenimento a Torre Annunziata, curando l'organizzazione dell’evento in modo impeccabile. Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente, dott. Luigi Scognamiglio, che ha sottolineato l’importanza di queste iniziative per la valorizzazione del territorio e per offrire momenti di aggregazione e spettacolo di alto livello.

Partner della serata Gido’s Cafè Bistrot, Finetica ETS, Camminando con Don Bosco APS-ETS, Cuna Fioristi, Ottica Galasso, Cives Inter Pares, Officina Creativa, Bar dei Pescatori, Lumon Digital Signage Solution, Music Service.

«La Pro Loco e i Senza Pretese – ha concluso il presidente Scognamiglio – sono rimasti entusiasti dalla riuscita dell’evento. Il pubblico si è divertito e noi della Pro Loco siamo sempre in campo per serate culturali di calibro e spessore. Visto il successo di questa serata abbiamo deciso di ripetere l’evento nel periodo autunnale. Un ringraziamento speciale va all’assessore alla Cultura del Comune di Torre Annunziata Lina Nappo presente alla serata, per il sostegno e la vicinanza alle attività culturali della città».