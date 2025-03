A cura della Redazione

Anche quest'anno il Liceo Pitagora -Croce di Torre Annunziata, diretto dalla prof.ssa Tiziana Savarese, partecipa alla XI edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico, dedicata al tema generale del Mediterraneo.

L'evento, ideato dal prof. Rocco Schembra, sostenuto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e dall’Associazione Italiana di Cultura Classica, si svolgerà venerdì 4 aprile 2025 a partire dalle ore 18.00 in 350 licei classici. Per la terza volta, anche in questa edizione, ai licei italiani si uniscono alcuni licei stranieri.

“Viaggio nel Mediterraneo-Morte e rinascita nel mare degli antichi e dei moderni” è il tema specifico scelto dal Liceo Classico Pitagora-Croce di Torre Annunziata, argomento intorno al quale ruoteranno gli interventi della dirigente scolastica, prof.ssa Tiziana Savarese, e del sindaco di Torre Annunziata, prof. Corrado Cuccurullo. Sullo stesso tema si incentrerà, inoltre, la lectio magistralis del prof. Gennaro Carillo, dal titolo “Sull'abisso. Pensare d’amare, pensare con il mare”. Il nutrito programma prevede numerose performance degli studenti di tutti gli indirizzi del liceo torrese.