Giornata internazionale contro bullismo e cyberbullismo all'istituto superiore "Pitagora-Croce" di Torre Annunziata, lunedì 19 maggio alle ore 10.

L'iniziativa è stata promossa dalla dirigente scolastica Olimpia Tiziana Savarese, sempre sensibile alle tematiche che interessano le nuove generazioni e al contrasto a un negativo fenomeno della società di oggi, per tutelare la dignità umana.

Ospite della manifestazione l'avvocata Anna Di Mauro, che presenterà il suo libro "Da Eglantyne Jebb al processo al bullo". Dama della Croce Rossa durante la Prima Guerra Mondiale, Eglantyne Jebb fu colpita dalle sofferenze dei più piccoli e si adoperò per fondare l'associazione "Save the children" e per scrivere la prima "Carta dei diritti del bambino". Partendo dall' approfondimento della figura di questa attivista britannica e anche di Benedetto Croce, la scrittrice avrà un confronto con gli studenti sull'educazione alla legalità e presenterà un video sulla consapevolezza di sé. Gli studenti a loro volta saranno impegnati nella rappresentazione del "Processo al bullo", tratto dal libro, per rendere più dinamico e coinvolgente l'incontro.