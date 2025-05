A cura della Redazione

La Pro Loco Oplonti “Marina del Sole” di Torre Annunziata ha istituito la prima edizione del Premio Poppea Sabina. Il premio gode del patrocinio morale della Regione Campania e del Comune di Torre Annunziata.

La Pro Loco Oplonti, grazie al Premio, ha voluto dare la possibilità di mettersi in gioco con poesie e monologhi, con l’obiettivo di scoprire e promuovere i nuovi talenti nel panorama culturale locale. Obiettivo ampiamente centrato, in quanto sono stati coinvolti tutti gli Istituti Superiori di Torre Annunziata, Liceo Statale “Giorgio de Chirico”, Liceo Statale “Pitagora-Croce”, I.S. “Marconi-Galilei”, I.S. “Graziani-Cesaro-Vesevus”, i quali hanno partecipato con l’entusiasmo dei dirigenti scolastici, docenti e di tutti gli studenti.

I vincitori riceveranno un Premio realizzato dal prof. Filippo Telese, socio della Pro Loco, che ha creato la prima statuetta riprodotta in serie dal prof. Aurelio Talpa del Liceo Statale "Giorgio de Chirico" di Torre Annunziata.

A giudicare gli elaborati una Giuria d’eccezione, in veste di Presidente il noto scrittore e giornalista Giovanni Taranto, figura di spicco nel panorama culturale italiano, e autore, tra l’altro, della fortunata serie di romanzi gialli dedicata alle indagini del Capitano Mariani e pubblicata da Avagliano Editore, arrivata al termine della prima trilogia con il pluripremiato “Mala fede”.

Al suo fianco, apporteranno la loro acuta sensibilità critica e la profonda conoscenza del mondo letterario Felicio Izzo (docente, già dirigente scolastico di altissimo livello, raffinatissimo pensatore, uomo di sconfinata cultura e critico letterario) e Carla Fiorentino (agente letterario e editor, un’esperta nell’analisi di ogni tipo di produzione letteraria, dal romanzo alla poesia, dal trattato al saggio). A completare questo panel di eccellenza, troviamo la penna creativa del poeta e scrittore Nino Vicidomini (autore di prosa e poesia, con all’attivo diverse pubblicazioni, anche legate alla cultura e alla storia del territorio) e l'impegno sempre attento alla promozione culturale dell'Assessore del Comune di Torre Annunziata, avv. Carmela Nappo. La sua presenza in giuria testimonia la vicinanza e la profonda partecipazione alla vita culturale reale che l’amministrazione sta mettendo in campo.

La premiazione venerdì 30 maggio alle ore 20 presso il Teatro delle Suore Mazzarello, il Premio Poppea Sabina vuole essere soprattutto celebrazione dell'arte e della creatività.