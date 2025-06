A cura della Redazione

Capo Oncino e i De Laurentiis, un angolo caratteristico della nostra costa e una famiglia illustre della nostra città, entrambi uniti nel rappresentare Torre Annunziata.

Venerdì 6 giugno, alle ore 18,30, presso lo Sport Club Oplonti di Torre del Greco, il giornalista e scrittore Salvatore Cardone presenterà due suoi libri. "Capo Oncino, la spiaggia dell'amore e il mare del paradiso" e "Pasta, amore e fantasia. Le origini della famiglia De Laurentiis".

Ne discuteranno con l'autore il sindaco di Torre Annunziata Corrado Cuccurullo, l'ammiraglio Felicio Angrisano, l'avvocato Nicolas Balzano, figlio di Rosa De Laurentiis.

Nina Monaco, torrese doc, docente di canto e soprano, allieterà la serata con la sua splendida voce. Vincenzo Sica, presidente dello Sport Club Oplonti presenterà l'iniziativa, i relatori e Nina Monaco, regista teatrale e compositrice di canzoni in italiano e in lingua napoletana con la sua recente canzone "Miez 'a via". Cultura e bel canto nello scenario di un Circolo che già nel nome, Oplonti, richiama le origini della città di Torre Annunziata e le sue bellezze archeologiche, vi aspettano.