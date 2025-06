A cura della Redazione

Prosegue con successo La Settimana dello Scrittore – Ricordando Michele Prisco, la rassegna culturale ideata dalla Libreria Libertà in collaborazione con il Centro Studi Michele Prisco, che sta coinvolgendo la città di Torre Annunziata in un appassionante viaggio tra le tante forme della scrittura contemporanea.

La terza giornata della manifestazione, che si svolgerà oggi 5 giugno dalle ore 19,30 presso la Libreria Libertà in corso Vittorio emanuele III 417, è dedicata a un genere sempre più amato dai lettori: il noir. L’appuntamento, dal titolo “Il Noir al Sud”, è un incontro-dibattito che mette al centro il giallo d’autore e l’indagine come lente per raccontare le contraddizioni, i misteri e le verità nascoste del Mezzogiorno.

A curare la serata saranno Giancarlo Piacci, autore del romanzo "I Santi d’Argento” (Salani) e Nostra Signora dei Fulmini" (Salani) e Maria Pia Nocerino, autrice di “Spire” (Rossini) che guiderà il confronto tra alcuni protagonisti della nuova scena del noir meridionale:

Barbara Perna, giudice presso il Tribunale di Roma, nota al pubblico per i suoi romanzi raffinati e coinvolgenti. Presenterà "Se tu non ridi più" (Bompiani), thriller che unisce tensione narrativa e sensibilità giuridica.

Serena Venditto, scrittrice e professionista del MANN di Napoli, collabora con la casa editrice Homo Scrivens come editor e direttrice della collana gialla. È autrice del fortunato ciclo investigativo iniziato con "Sette vite come i libri" (Mondadori), dove un gatto e quattro coinquilini si improvvisano detective.

, scrittrice e professionista del MANN di Napoli, collabora con la casa editrice Homo Scrivens come editor e direttrice della collana gialla. È autrice del fortunato ciclo investigativo iniziato con “Sette vite come i libri” (Mondadori), dove un gatto e quattro coinquilini si improvvisano detective. Massimiliano Amatucci, avvocato e scrittore oplontino di adozione, presenterà “Il volo dell’angelo” (Giuseppe De Nicola Editore), un noir dal forte impianto emotivo e ambientale.

Un confronto appassionato e stimolante, che metterà in luce come il noir sia diventato oggi un genere capace di raccontare il Sud in tutte le sue sfumature: luci, ombre, memorie, ingiustizie e verità.

La Settimana dello Scrittore – Ricordando Michele Prisco ospiterà per l’intera durata della rassegna le opere del fotografo Armando Caruso dell’associazione Kest’Art.

Tutti gli eventi della rassegna sono gratuiti e aperti al pubblico, e continueranno nei prossimi giorni con incontri, letture, laboratori e premiazioni.