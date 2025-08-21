Grazie alla collaborazione tra il Comune di Torre Annunziata e il Cinema Teatro Nexus, torna la rassegna teatrale promossa da Teatro Pubblico Campano.
Da domani venerdì 22 agosto, dalle ore 17,30, è possibile acquistare l’abbonamento direttamente presso il botteghino del teatro Nexus, all’interno del Maximall Pompeii.
Il costo per tutti gli otto spettacoli è pari a 200 euro.
Il cartellone
l primo spettacolo in programma sarà "Ho visto Maradona" di Peppe Iodice (20 novembre), uno dei comici più amati d’Italia, che aprirà la rassegna con il suo inconfondibile umorismo.
A seguire, il cartellone vedrà esibirsi il grande Peppe Barra (17 dicembre) in La Cantata dei Pastori; i tenori del coro del Teatro San Carlo (23 gennaio) in Enrico Caruso “I’ m’arricord ‘e Napule”; l'iconica Lina Sastri (13 febbraio) in Voce ‘e Notte; Mario Autore, Anna Ferraioli Ravel, Domenico Pinelli (5 marzo) in Ditegli sempre di sì; Antonio Milo e Adriano Falivene (19 marzo) in Jucature; Vincenzo Comunale (9 aprile) in Live Show; .
Il gran finale della stagione sarà affidato a Paolo Caiazzo con lo spettacolo I promessi suoceri, che andrà in scena il 23 aprile 2026.