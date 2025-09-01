In occasione delle passeggiate serali nei siti del Parco Archeologico di Pompei, ad Oplontis nella villa di Poppea nei giorni 5,12, 27 settembre e 3 ottobre l'Archeoclub d'Italia aps-sede di Torre Annunziata "Mario Prosperi ", in collaborazione col Gruppo storico oplontino e la rete di Ospitalità Diffusa ArevOd, organizza itinerari tematici gratuiti alle ore 20.30, 21.00, 21.30.
Il 5 settembre si parlerà di "Intrighi a corte" (come fu avvelenato l'imperatore Claudio). I visitatori lungo l'itinerario incontreranno Agrippina Minore, Lucusta, il medico di corte di Claudio e altri personaggi.
Il 12 settembre si parlerà di "Scherzi divini" (come Giove ingannò Anfitrione) con l'intervento di Sosia e Mercurio, personaggi della commedia di Plauto. Seguirà un intermezzo musicale del flautista Michele Orazzo.
Per il 27 settembre il tema è quello fissato per le Giornate europee del patrimonio "Architetture: l'arte di costruire”.
Il 3 ottobre, con l'intervento dell'attore Antonio Annunziata, si proporrà il tema "L'eruzione del Vesuvio del 79 nel racconto di Plinio il Giovane.