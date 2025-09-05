A cura della Redazione

Dopo la pausa estiva, il MAV – Museo Archeologico Virtuale di Ercolano – riapre la stagione con un nuovo appuntamento dedicato all’arte e alla cultura. Tutto pronto per KARMA ARTE E CULTURA – MAVesuvius 5.0, spettacolo itinerante che condurrà i visitatori alla scoperta delle meraviglie delle antiche città di Ercolano e Pompei.

Sul suggestivo sfondo delle nuove installazioni del MAV, la tecnologia virtuale farà ancora una volta da cornice a un percorso esperienziale unico. Lo spettacolo è in programma mercoledì 3 settembre con due repliche, alle ore 18:00 e 19:00. - Prenotazioni: 342 7329719.

Accanto agli eventi, il MAV lancia anche il nuovo catalogo delle proposte didattiche per l’anno scolastico 2025/2026, rivolto a scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. Il programma comprende laboratori, esperienze immersive e attività con realtà virtuale, per raccontare in maniera innovativa la storia delle antiche città vesuviane.