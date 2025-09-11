A cura della Redazione

Una serata tra mito, arte e musica negli splendidi spazi di Oplontis. Venerdì 12 settembre, infatti, torna l’appuntamento con le passeggiate serali nel sito archeologico di Torre Annunziata con l’iniziativa dal titolo “Scherzi divini: come Giove ingannò Anfitrione”.

L’evento vedrà la partecipazione di Antonio Annunziata e Leopoldo Speranza, con intermezzi musicali a cura di Michele Orazzo, offrendo ai visitatori l’opportunità di immergersi in un viaggio suggestivo tra mito classico e atmosfere sonore.

Tre le repliche in programma: alle ore 20.30, alle 21.00 (anche in lingua inglese) e alle 21.30. Il costo del biglietto è di 7 euro, con riduzioni e gratuità previste secondo normativa.

La serata rientra nel calendario delle iniziative promosse da Archeoclub d’Italia – sede di Torre Annunziata “Mario Prosperi”, in collaborazione con AREV Ospitalità Diffusa e il Parco Archeologico di Pompei, con l’obiettivo di valorizzare il sito di Oplontis attraverso esperienze culturali e divulgative accessibili al pubblico.

Un’occasione unica per vivere la magia di Villa di Poppea al tramonto, scoprendo come il mito di Giove e Anfitrione ancora oggi sappia affascinare con la sua forza narrativa.