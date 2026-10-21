“Rocky sono io”: la storia dell'iconico pugile torna sul grande schermo

A cinquant’anni dall’uscita nelle sale di “Rocky”, l’iconico personaggio ideato da Sylvester Stallone torna al cinema con il film “Rocky sono io”. La pellicola, diretta dal premio Oscar Peter Farrelly, ricostruisce la nascita del film del 1976, seguendo un giovanissimo “Sly”, all’epoca ancora sconosciuto, deciso ad interpretare il pugile da lui stesso ideato e scritto.

La perseveranza di Stallone

Nonostante le difficoltà economiche, l’attore italo-americano rifiutò le numerose offerte milionarie da parte dei produttori di Hollywood che volevano mettere in scena la sua sceneggiatura, ma che non volevano che lui interpretasse il ruolo da protagonista. Le ragioni? Non era un attore conosciuto, era stato bocciato in diversi provini, aveva un occhio calato e, infine, la sua dizione non era considerata all’altezza.

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Grazie alla sua determinazione, però, Stallone riesce a convincere la casa cinematografica United Artists, che accetta di realizzare il film con lui protagonista ma con un budget ridotto. L’attore, inoltre, decide di assumersi personalmente il rischio economico.

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Distribuito da Eagle Pictures, “Rocky sono io” arriverà nelle sale italiane il prossimo 31 dicembre.

Anthony Ippolito: “Stallone è sempre stato il mio eroe”

Ad interpretare il famoso pugile di Philadelphia è Anthony Ippolito, giovane attore 27enne, anche lui italo-americano come Stallone, che il 19 ottobre ha ricevuto a Roma il premio Progressive alla carriera come incoraggiamento a continuare a distinguersi nel mondo del cinema.

Per calarsi nella parte, Ippolito racconta di aver “studiato molto materiale d’archivio” poiché “ero intimidito da questa sfida, perché tutti amano questo personaggio, incluso me”. Prima di indossare i guantoni, spiega il regista Ferrelly, si è preparato atleticamente partendo praticamente da zero e mettendo su oltre 15 chili.

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“Stallone è stato un mio eroe”, prosegue Ippolito. “L’ho incontrato un mese prima dell’inizio delle riprese, è stato generoso nel raccontarmi come si sentisse un lupo solitario e di come la moglie Sasha fosse stata l’unica a sostenerlo contro il mondo. Ma ha resistito ed è diventato il vero Rocky, simbolo della resilienza”.

La trama di “Rocky sono io”

La pellicola racconta la straordinaria storia di Sylvester Stallone e della sua determinazione nel realizzare il sogno di diventare un attore di successo.

Il film ripercorre gli anni difficili della sua carriera, segnati da rifiuti, sacrifici e problemi economici, fino alla nascita di Rocky, il personaggio destinato a cambiare per sempre la sua vita. Convinto che nessun altro possa interpretare il pugile da lui immaginato, Stallone lotta per ottenere il ruolo da protagonista, rifiutando di vendere la sceneggiatura senza poter recitare nel film.

Una storia di coraggio, perseveranza e riscatto, che racconta come un giovane attore sconosciuto sia riuscito a trasformare un sogno apparentemente impossibile in uno dei più grandi successi della storia del cinema.