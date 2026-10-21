Trofeo città Torre del Greco: scuole e società sportive protagoniste in mare

La delegata Valentina Ascione: ''L'iniziativa ha l'obiettivo di promuovere lo sport tra i giovani e dare risalto alla cultura marinara''

È stato presentato al Circolo Nautico il Trofeo Città Torre del Greco, manifestazione dedicata al Dragon Boat in programma dal 27 al 31 ottobre. Fino al 30 ottobre si svolgeranno le attività rivolte agli istituti scolastici aderenti, mentre sabato 31 ottobre si terrà la regata in Dragon Boat, con l’invito esteso ai circoli sportivi del centro-sud Italia, in particolare di Lazio, Campania e Puglia.

La giornata conclusiva prevede, inoltre, la cerimonia di premiazione, con l’assegnazione dei trofei: Città Torre del Greco, Davide Tizzano e Sirene di Ulisse, quest’ultimo dedicato alle partecipanti femminili.

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Torre del Greco celebra il mare e ricorda Davide Tizzano

Ad aprire gli interventi è stata Valentina Ascione, consigliera delegata allo sport del Comune di Torre del Greco, che ha sottolineato l’importanza della divulgazione sportiva tra i giovani e della valorizzazione della tradizione marinara cittadina.

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«Abbiamo voluto portare questo evento a Torre del Greco per promuovere lo sport tra i giovani e dare risalto alla cultura marinara del nostro territorio. Ci tenevo particolarmente a ricordare, con grande emozione, l’atleta olimpico Davide Tizzano, scomparso prematuramente il 29 dicembre scorso. Avevamo condiviso il sogno di riportare il Dragon Boat a Torre del Greco: realizzare oggi questo progetto significa dare continuità a quell’idea e alla sua visione dello sport».

A intervenire successivamente è Gianluigi Ascione, presidente del Circolo Nautico Torre del Greco, che ospiterà le attività, esprimendo soddisfazione per la partecipazione delle società sportive e per la collaborazione tra le realtà coinvolte

«Siamo felici di accogliere i partecipanti provenienti dal nostro territorio e da altre regioni. Ringrazio le istituzioni, Capitaneria, polizia e tutta la componente tecnica del circolo, il cui contributo è fondamentale per la realizzazione dell’evento- afferma il presidente-Come sodalizio garantiremo il massimo supporto alle attività, mettendo a disposizione le nostre competenze e le nostre strutture».

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È poi stata lavolta di Mauro Mulazzani, presidente del comitato regionale della Federazione Italiana Canottaggio, che ha ricordato il rapporto di amicizia con Davide Tizzano e i progetti condivisi nel corso degli anni: «Con il presidente Tizzano mi legava una profonda amicizia, oltre alla passione per il canottaggio e per la promozione dello sport. Ricordo quando, proprio qui a Torre del Greco, sulla terrazza del Circolo Nautico, avevamo immaginato insieme un evento di questo tipo. Vederlo oggi prendere forma rappresenta un modo importante per portare avanti il lavoro e le idee che avevamo condiviso».

A concludere gli interventi Roberta Reisino, presidente di Nautilus Scuola di Mare Asd e rappresentante del comitato organizzatore, che ha illustrato i riconoscimenti previsti.

Alla conferenza erano presenti anche il comandante della Guardia Costiera di Torre del Greco Angelo Labella, le autorità intervenute e una rappresentanza degli istituti scolastici che hanno aderito al progetto, composta da dirigenti scolastici e docenti, insieme ai rappresentanti delle realtà coinvolte nell’organizzazione.

L’iniziativa punta ad avvicinare i giovani agli sport nautici, favorire la collaborazione tra scuole e associazioni e valorizzare il patrimonio marittimo cittadino.