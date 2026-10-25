Torre Annunziata, il 29 ottobre la presentazione del progetto “Campania Host to Host”

Al Cinema Teatro Nexus un'iniziativa dedicata all'etica digitale e all'uso consapevole delle tecnologie, per rafforzare il legame tra giovani, scuola e territorio.

Si terrà giovedì 29 ottobre, a partire dalle ore 10, presso il Cinema Teatro Nexus – Sala Nike, in via Castriota 43 a Torre Annunziata, la presentazione del progetto “Campania Host to Host”, un'iniziativa dedicata all'etica digitale e alla promozione di un utilizzo consapevole delle nuove tecnologie.

L'obiettivo è quello di sensibilizzare i giovani sull'importanza di un rapporto responsabile con il mondo digitale, favorendo al tempo stesso nuove connessioni tra studenti, istituzioni scolastiche e territorio.

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Il programma della giornata

L'evento prenderà il via alle ore 10 con i saluti istituzionali e la presentazione del progetto, durante i quali saranno illustrate le finalità e le attività previste dall'iniziativa.

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Alle ore 10.30 è in programma la proiezione degli elaborati, un momento dedicato alla condivisione dei lavori realizzati nell'ambito del percorso progettuale. La manifestazione si concluderà alle ore 12 con i saluti finali.

Un progetto per promuovere l'etica digitale

“Campania Host to Host” punta a coinvolgere le nuove generazioni in un percorso di riflessione sulle opportunità e sulle responsabilità legate all'utilizzo delle tecnologie, valorizzando il ruolo della scuola come luogo di formazione e crescita.

L'iniziativa vede la presenza, tra i soggetti indicati nella locandina, della Federazione Italiana del Teatro e delle Arti, di Naif, del Liceo Artistico Statale Giorgio de Chirico e dell'istituto Marconi-Galilei di Torre Annunziata.

Il progetto rientra nell'ambito degli interventi socio-educativi strutturati per contrastare la povertà educativa nel Mezzogiorno, finanziati dall'Unione europea – NextGenerationEU, attraverso il PNRR, Missione 5, Componente 3, Investimento 1.3, a sostegno del Terzo Settore.