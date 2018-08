A cura della Redazione

La Polizia Municipale di Napoli, con gli agenti del Reparto Tutela Emergenze Sociali e Minori, ha deferito alla magistratura tre soggetti che impiegavano una bimba di soli 9 anni a vendere mercanzia sotto il sole di agosto.

In via Alessandro Poerio, nelle prime ore del pomeriggio, gli agenti hanno notato la bambina seduta su un lenzuolo tra la merce depositata al suolo, tenendo in testa un pezzo di cartone che le faceva ombra per ripararsi dal caldo torrido di questi giorni.

La bimba, accaldata e arrossata dal sole, impegnata a richiamare acquirenti per la merce fatta di stracci e oggettini vari, è stata immediatamente avvicinata da un’agente che con le dovute cautele le ha offerto dell’acqua, invitandola a indicare chi la accompagnava. Improvvisamente si è avvicinato un giovane che, dichiaratosi il fratello, ha cercato di trascinare con sé la bimba per allontanarsi dal posto, ma quando gli è stato intimato di fermarsi e di lasciare la piccola, prima ha tentato la fuga e poi si è scagliato contro gli agenti della Municipale colpendoli con calci e spintoni.

Una volta bloccato, il ragazzo, un 19enne, è stato condotto presso gli uffici dove si è provveduto alle procedure di identificazione mentre per la bambina sono stati convocati i Servizi Sociali. Rintracciati, i genitori hanno confermato che la piccola lavorava in strada con il fratello, vendendo manufatti prelevati dai contenitori dei rifiuti.

In seguito alla verifica delle condizioni abitative dell’alloggio familiare, la piccola è stata riaffidata ai genitori che, insieme al figlio, sono stati denunciati per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, reato che prevede sanzioni per coloro che si avvalgono di manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento, con l’aggravante di aver impiegato minori in età non lavorativa. E’ stata inoltre inviata segnalazione alla Procura per i Minorenni per l’adozione di ulteriori provvedimenti a tutela della minore.

L’attività di controllo da parte della U.O. Tutela Emergenze Sociali contro l’accattonaggio, lo sfruttamento dei minori per attività lavorative e lo sfruttamento degli stessi nell’ambito della prostituzione minorile, è stata intensificata nell’ultimo periodo a tutela dei piccoli che vengono tenuti in strada spesso esposti a condizioni climatiche estreme.

