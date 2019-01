A cura della Redazione

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Ponticelli hanno arrestato Michele Borrelli, di 21 anni, responsabile del reato di porto e detenzione abusivo di arma clandestina.

Ieri pomeriggio, in via Franciosa, i poliziotti hanno bloccato il giovane che era a bordo di uno scooter. Nel corso di un controllo lo hanno trovato in possesso di una pistola armata: una Beretta completa di 4 proiettili.

Il giovane è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Poggioreale mentre l’arma è stata sequestrata.