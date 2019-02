A cura della Redazione

«Una mia candidatura alle prossime europee? È molto probabile». Lo ha detto Luigi de Magistris, sindaco di Napoli, intervenendo su Radio Crc nella trasmissione Barba & Capelli di Corrado Gabriele.

«Faremo nei prossimi giorni una valutazione finale complessiva per verificare se ci sono le condizioni per una lista alle europee che metta insieme un po’ tutti i soggetti con cui stiamo ragionando - spiega il sindaco di Napoli -. Entro lunedì decideremo. Non sono però disposto ad andare a Bruxelles al posto della carica di sindaco. Voglio continuare a fare il sindaco».

Per essere sempre aggiornato clicca "Mi Piace" sulla nostra pagina Facebook