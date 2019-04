A cura della Redazione

Complesso Monumentale Santa Maria del Popolo degli Incurabili di Napoli in precarie condizioni strutturali, programmato il trasferimento delle attività clinico-assistenziali.

"All’esito del sopralluogo effettuato dai Vigili del Fuoco e Protezione Civile e della conseguente interdizione del Blocco operatorio e della Radiologia, Urologia e Medicina, il Commissario Straordinario dell’ASL Napoli 1 Centro, Ciro Verdoliva, ha disposto il trasferimento delle attività clinico-assistenziali presso altre strutture dell'Asl", fa sapere in una nota l'azienda Sanitaria Locale.

"L’interdizione di diverse aree di servizio rende doveroso optare per un trasferimento verso altre strutture - prosegue il manager Verdoliva -. Non avrebbe senso tenere qui dei pazienti se il blocco operatorio o il servizio di radiologia ed altre aree operative e di percorsi comuni non sono agibili. Nei prossimi giorni provvederemo anche al trasferimento delle opere d’arte e dei manufatti custoditi nella farmacia storica”.

La cabina di regia attivata dal Commissario Straordinario resta ooerativa per monitorare i procedimenti ed evitare disservizi.