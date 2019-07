A cura della Redazione

Un uomo ha danneggiato a sprangate la statua in gesso della Vergine posizionata nel piazzale antistante la chiesa dell'Immacolata a Taverna Noce, in via Madonnelle, nel rione Incis a Ponticelli.

Su richiesta del parroco sono intervenuti i carabinieri che si sono potuti avvalere di telecamere posizionate nella zona ma anche della collaborazione di alcuni cittadini che, svegliati nella notte dai rumori di cocci, hanno intravisto l'uomo ed hanno reso la loro testimonianza.

I carabinieri della Stazione di Napoli Ponticelli e della Tenenza di Cercola hanno quindi identificato e denunciato per danneggiamento un 44enne di Volla già noto alle forze dell'ordine.