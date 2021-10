A cura della Redazione

Ancora sangue sulle strade di Napoli e, ancora una volta, una giovane vittima.

Un ragazzo di soli 19 anni, Luigi Giuseppe Fiorillo, è stato ucciso in un agguato nella notte in via dell'Arco, nel quartiere di Secondigliano, a Napoli, nel cuore del zona bunker conosciuta come Terzo Mondo, dove vivono i boss.

La giovane vittima è stata raggiunta da 10 proiettili ed il suo corpo è stato trovato a terra senza vita, all'esterno di un circolo ricreativo.

Secondo le primissime ricostruzioni, due uomini in sella ad uno scooter sarebbero arrivati in via dell'Arco e fatto fuoco contro il giovane che era in compagnia di una decina di persone.

La Polizia, cui è giunta la segnalazione, ha avviato le indagini per fare chiarezza sulla dinamica di quanto accaduto.