A cura della Redazione

Dopo l’episodio di Miano, denunciato dal Consigliere Regionale Francesco Emilio Borrelli, in cui un senzatetto è stato bullizzato e minacciato con una pistola giocato da una banda di ragazzini "per divertimento”, un altro clochard è stato preso di mira da una baby-gang. Stavolta è accaduto al Centro Direzionale di Napoli. A segnalarlo è stata una cittadina rivoltasi all'esponente di Europa Verde.

“Qui a piazza Salerno (Centro Direzionale di Napoli) c'è un povero senzatetto che, anche se in maniera non sana e "illegale" ha messo una tenda per ripararsi. Capisco che non sia giusto, ma mi ha fatto venire quasi da piangere, se non vomitare, vedere questi ragazzini prenderlo a calci e deriderlo - scrive la cittadina -. Ma forse sono riuscita a riprendere una parte ancora peggiore, cioè quando lo trascinano fino alle scale quasi a farlo cadere ad un minimo movimento. Mi chiedo che (non) educazione gli abbiano fornito le famiglie, abito qui e come ho visto questa scena ho subito chiamato i carabinieri e polizia. Mi chiedo, da giovane studentessa di medicina, cosa ha da offrire questo paese in più ad altri e perché mai, se non per gli affetti familiari, dovrei decidere di restare in questa giungla”.

“Sembra che il nuovo passatempo di questi ragazzi, incivili, maleducati e tendenti alla delinquenza, sia quello di bullizzare e prendere di mira i senzatetto - afferma Borrelli -. Evidentemente questi soggetti non sono stai educati a rispettare il prossimo, i diritti di tutte le persone e si ‘divertono’ a deridere, infastidire, spaventare e minacciare chi è più sfortunato, chi è diverso da loro. Il problema clochard - conclude - va gestito in maniera diversa da come si è fatto fin ad adesso, questo è vero, ma la dignità umana va sempre rispettata".

Intanto, stamattina, gli agenti della Polizia Municipale di Napoli, appartenenti all’Unità Operativa Poggioreale, unitamente al personale dell’Unità specialistica Tutela Emergenza Sociale, al personale dei Servizi Sociali e agli operatori ASIA, sono intervenuti proprio al Centro Direzionale dove, così come segnalato da diversi cittadini, alcuni soggetti senza fissa dimora avevano trovato riparo.

"L’intervento - si legge in una nota del Comune di Napoli - si è reso necessario, oltre che per trovare una corretta sistemazione ai clochard, anche per consentire la sanificazione e la pulizia dell’area".