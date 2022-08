A cura della Redazione

Sopralluogo all'Oasi WWF degli Astroni ad Agnano dopo l'incendio di qualche giorno fa provocato dall'esplosione di fochi d'artificio drante una festa in una villa per ricevimenti nelle vicinanze.

L’VIII Commissione permanente della Regione Campania (Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse comunitarie e statali per lo sviluppo) presieduta dal Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli ha effettuato, martedì 9 agosto, ha verificato in loco i danni causati dal rogo con il direttore dell'area protetta, Fabrizio Canonico.

"Il locale e i soggetti che hanno sparato i botti sono stati identificati e denunciati dai carabinieri forestali. Si tratta di 2 persone, di cui un parcheggiatore abusivo, addirittura con diverse denunce anche per l'uso spregiudicato dei fuochi - ha detto Borrelli -. Devono essere condannati e devono pagare di tasca propria la ripiantumazione dell'area distrutta che oggi appare come una landa bruciata. Non solo sono andati a fuoco tantissimi alberi ma sono morti tanti uccelli e fauna locale. Il locale da cui è partito tutto poi andrebbe chiuso visti i comportamenti illegali e strafottenti verso le regole e l'ambiente del proprietario. Se da anni denunciamo il fenomeno dei fuochi d'artificio illegali - prosegue - è anche per evitare simili incidenti. Ricordiamo che per l’utilizzo di materiale pirotecnico servono apposite autorizzazioni e i fuochi devono essere maneggiati da personale esperto in luoghi dove non si possano creare impedimenti e danni a cose e persone. A causa di questi soggetti, invece, vengono distrutti ogni anno centinaia di ettari di bosco e verde pubblico, per non parlare dei danni a cose, persone e animali che in diversi casi restano uccisi nei roghi. Un'area bellissima ancora una volta distrutta per mano dell'uomo", ha concluso Borrelli.