Il Questore di Napoli ha adottato tre provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO), per periodi dai 7 ai 9 anni, nei confronti di altrettanti ultras napoletani, di 25, 40 e 44 anni.

Sono indagati per associazione per delinquere, lesioni personali aggravate e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Per gli inquirenti sarebbero i presunti organizzatori di un’aggressione ad un tifoso olandese avvenuta l'11 ottobre scorso nei pressi di un bar di via dei Tribunali.

Prima della gara di Champions' League Napoli-Ajax, disputatasi presso lo stadio Diego Armando Maradona, la vittima, inseguita da un gruppo di tifosi partenopei, aveva tentato di rifugiarsi nel bar ma era stata raggiunta e trascinata fuori da alcuni di essi che l’avevano poi colpita con calci, pugni e con un’arma da taglio.