Napoli, sorpreso a vendere droga: arrestato 30enne

Gli agenti hanno notato uno scambio sospetto durante il pattugliamento. Fermato il giovane, sono scattati i controlli e il successivo arresto

Nella scorsa mattinata, la Polizia ha arrestato un 30enne, irregolare e con precedenti di polizia, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto di armi.

Gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il loro servizio di pattugliamento, hanno notato il soggetto che, in cambio di denaro, ha ceduto qualcosa di sospetto ad un altro soggetto. I poliziotti hanno raggiunto e bloccato il 30enne, che è stato trovato in possesso di 6 stecche di hashish, un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 16cm e di 70 euro suddivisi in banconote di vario taglio.

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L'uomo è stato arrestato.