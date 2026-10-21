Mercoledì 21 ottobre
Torresette TorreSette AI
  • yma-mascetta
  • yma-mascette1

TorreSette torresette.news

  1. Home
  2. Napoli

Napoli, sorpreso a vendere droga: arrestato 30enne

Redazione Napoli · 1 min di lettura
Napoli, sorpreso a vendere droga: arrestato 30enne

Gli agenti hanno notato uno scambio sospetto durante il pattugliamento. Fermato il giovane, sono scattati i controlli e il successivo arresto

Pubblicità

Nella scorsa mattinata, la Polizia ha arrestato un 30enne, irregolare e con precedenti di polizia, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto di armi.

Gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il loro servizio di pattugliamento, hanno notato il soggetto che, in cambio di denaro, ha ceduto qualcosa di sospetto ad un altro soggetto. I poliziotti hanno raggiunto e bloccato il 30enne, che è stato trovato in possesso di 6 stecche di hashish, un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 16cm e di 70 euro suddivisi in banconote di vario taglio.

Pubblicità

L'uomo è stato arrestato.

TORRESETTE AI

Chiedi a TorreSette AI

Fai una domanda su questa storia o sull'archivio del giornale: la risposta compare qui sotto, con i link agli articoli.

Oppure scegli una di queste

TorreSette AI può aiutarti con:

  • Riassunti e approfondimenti delle notizie
  • Il contesto e i precedenti di una storia
  • Altri articoli collegati a questo

Vedi prima le notizie che ti interessano

Dì a Google che TorreSette è una delle tue fonti: le nostre notizie ti compaiono più in alto quando cerchi. Lo decidi tu e lo puoi togliere quando vuoi. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.
Pubblicità

© Riproduzione riservata – TorreSette · https://www.torresette.news/napoli/2026/10/21/napoli-sorpreso-a-vendere-droga-arrestato-30enne

Commenti

Per commentare serve l'accesso. I commenti compaiono dopo l'approvazione della redazione.