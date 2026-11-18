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Napoli, ACEN e carabinieri rilanciano il Patto Antiracket per contrastare le estorsioni
A Napoli, nella sede dell’ACEN, imprese e forze dell’ordine hanno rafforzato ieri la collaborazione contro le estorsioni nei cantieri edili.
Patto antiracket, ACEN e Carabinieri di Napoli rafforzano l’alleanza per spezzare silenzio e solitudine.
L’incontro è avvenuto nella giornata di ieri, presso la sede dell’ACEN, dove imprese e forze dell’ordine, alla presenza del comandante interregionale dell’Arma, Rosario Castello, si sono riunite per rafforzare la collaborazione.
L’accordo risale, infatti, al 1° agosto 2007, con l’intesa firmata tra il Comando provinciale dei Carabinieri di Napoli, l’ACEN e la FAI, Federazione delle Associazioni Antiracket e Antiusura Italiane.
Il protocollo per proteggere le imprese edili
Il documento nasce da una semplice constatazione: il fenomeno estorsivo colpisce in modo significativo anche i cantieri edili e, per difendere il libero esercizio delle attività, occorre una collaborazione concreta e volontaria tra imprenditori e Arma.
Secondo il protocollo, le imprese associate presentano al Comando provinciale una scheda informativa sui lavori in partenza, esponendo sul luogo del cantiere il logo dell’alleanza.
Seguendo gli accordi stipulati, i Carabinieri garantiscono prossimità e controllo, dall’avvio delle opere edili alla loro ultimazione. Spetta all’ACEN promuovere incontri con i referenti dell’Arma al sentore di possibili pressioni criminali, anche in assenza di denuncia.Le notizie di Napoli in cima alle tue ricerche Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.
Il metodo si basa su una semplice regola: non abbandonare gli imprenditori al rischio, ma tutelarli da richieste estorsive e condizionamenti del malaffare.
Savarese: «Le nostre imprese si sono sentite al sicuro»
«Siamo orgogliosi di questa collaborazione duratura ed efficace con l’Arma dei Carabinieri e la FAI. Le nostre imprese si sono sentite al sicuro, tutelando i lavoratori e le attività esposte alle indebite pressioni della malavita», ha dichiarato il presidente dell’ACEN, Antonio Savarese.
Dopo i ringraziamenti al comandante Castello per la sua presenza a pochi mesi dall’insediamento, Savarese ha chiesto il rafforzamento dell’interazione tra l’associazione, le forze dell’ordine e la FAI, per tutelare le imprese e lo sviluppo economico.
La proposta è stata accolta favorevolmente dall’ufficiale dell’Arma che, sottolineando la delicatezza del lavoro, ha espresso il proprio apprezzamento per il coinvolgimento nel progetto.
Castello: «Vogliamo essere i vostri primi referenti»
Inoltre, il generale sostiene la necessità di rilanciare l’espressione «Patto Antiracket» per trasmettere l’idea di una dimensione di sostegno reciproco e prevenzione.
«Vogliamo essere i vostri primi referenti», ha affermato Castello.
Il generale non è stato l’unico coinvolto nell’iniziativa. Hanno partecipato ai lavori anche altri ufficiali: i colonnelli Giuseppe Musto, comandante del Gruppo Carabinieri di Napoli, Marcello Robustelli, comandante del Gruppo Carabinieri per la Tutela del Lavoro, e Francesco Mandia, comandante del Gruppo Carabinieri Tutela Ambientale e Sicurezza Energetica.
La rinnovata alleanza dimostra la necessità di una collaborazione costante. La legalità, infatti, non è un obbligo imposto dall’alto, ma un valore che si pratica quotidianamente, attraverso la collaborazione tra istituzioni e cittadini.
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