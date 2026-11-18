A Napoli, nella sede dell’ACEN, imprese e forze dell’ordine hanno rafforzato ieri la collaborazione contro le estorsioni nei cantieri edili.

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Patto antiracket, ACEN e Carabinieri di Napoli rafforzano l’alleanza per spezzare silenzio e solitudine.

L’incontro è avvenuto nella giornata di ieri, presso la sede dell’ACEN, dove imprese e forze dell’ordine, alla presenza del comandante interregionale dell’Arma, Rosario Castello, si sono riunite per rafforzare la collaborazione.

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L’accordo risale, infatti, al 1° agosto 2007, con l’intesa firmata tra il Comando provinciale dei Carabinieri di Napoli, l’ACEN e la FAI, Federazione delle Associazioni Antiracket e Antiusura Italiane.

Il protocollo per proteggere le imprese edili

Il documento nasce da una semplice constatazione: il fenomeno estorsivo colpisce in modo significativo anche i cantieri edili e, per difendere il libero esercizio delle attività, occorre una collaborazione concreta e volontaria tra imprenditori e Arma.

Secondo il protocollo, le imprese associate presentano al Comando provinciale una scheda informativa sui lavori in partenza, esponendo sul luogo del cantiere il logo dell’alleanza.

Seguendo gli accordi stipulati, i Carabinieri garantiscono prossimità e controllo, dall’avvio delle opere edili alla loro ultimazione. Spetta all’ACEN promuovere incontri con i referenti dell’Arma al sentore di possibili pressioni criminali, anche in assenza di denuncia.

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Il metodo si basa su una semplice regola: non abbandonare gli imprenditori al rischio, ma tutelarli da richieste estorsive e condizionamenti del malaffare.

Savarese: «Le nostre imprese si sono sentite al sicuro»

«Siamo orgogliosi di questa collaborazione duratura ed efficace con l’Arma dei Carabinieri e la FAI. Le nostre imprese si sono sentite al sicuro, tutelando i lavoratori e le attività esposte alle indebite pressioni della malavita», ha dichiarato il presidente dell’ACEN, Antonio Savarese.

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Dopo i ringraziamenti al comandante Castello per la sua presenza a pochi mesi dall’insediamento, Savarese ha chiesto il rafforzamento dell’interazione tra l’associazione, le forze dell’ordine e la FAI, per tutelare le imprese e lo sviluppo economico.

La proposta è stata accolta favorevolmente dall’ufficiale dell’Arma che, sottolineando la delicatezza del lavoro, ha espresso il proprio apprezzamento per il coinvolgimento nel progetto.

Castello: «Vogliamo essere i vostri primi referenti»

Inoltre, il generale sostiene la necessità di rilanciare l’espressione «Patto Antiracket» per trasmettere l’idea di una dimensione di sostegno reciproco e prevenzione.

«Vogliamo essere i vostri primi referenti», ha affermato Castello.

Il generale non è stato l’unico coinvolto nell’iniziativa. Hanno partecipato ai lavori anche altri ufficiali: i colonnelli Giuseppe Musto, comandante del Gruppo Carabinieri di Napoli, Marcello Robustelli, comandante del Gruppo Carabinieri per la Tutela del Lavoro, e Francesco Mandia, comandante del Gruppo Carabinieri Tutela Ambientale e Sicurezza Energetica.

La rinnovata alleanza dimostra la necessità di una collaborazione costante. La legalità, infatti, non è un obbligo imposto dall’alto, ma un valore che si pratica quotidianamente, attraverso la collaborazione tra istituzioni e cittadini.