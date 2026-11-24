La vittima ha riportato ferite al volto e all'addome. Ancora da chiarire i motivi della violenta aggressione.

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Grave episodio di violenza nella serata di lunedì 23 novembre a Napoli, nel quartiere Mercato. Un uomo di 32 anni è stato aggredito con cocci di bottiglia e ha riportato ferite al volto e all'addome.

Sul posto, in via Nuova Marina, sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli.

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L'aggressione e il ricovero in codice rosso

Secondo quanto ricostruito dai militari, ad aggredire il 32enne sarebbe stato un suo connazionale di 36 anni, di origini nigeriane e irregolare sul territorio nazionale.

Ancora da chiarire i motivi alla base dell'aggressione.

La vittima, regolarmente presente in Italia, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Pellegrini, dove è ricoverata in prognosi riservata.

Arrestato per tentato omicidio

I carabinieri hanno arrestato il 36enne con l'accusa di tentato omicidio. L'uomo è stato successivamente trasferito in carcere.

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