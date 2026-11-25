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Napoli, pistola e oltre 16mila euro nascosti in casa: arrestato 34enne
Il blitz della Polizia di Stato nel quartiere Secondigliano
Una pistola con matricola abrasa, munizioni e oltre 16mila euro in contanti. È quanto scoperto dalla Polizia di Stato a Secondigliano, nel corso di una perquisizione nell’abitazione di un 34enne. L’uomo è stato arrestato per detenzione di arma clandestina e relativo munizionamento.
Gli agenti del Commissariato Secondigliano hanno individuato, in un’intercapedine ricavata nel sottoscala del soggiorno, una pistola Smith & Wesson calibro .38 Special con matricola abrasa, insieme a otto munizioni, sei delle quali contenute nel caricatore, secondo quanto riferito dalla Polizia.
Nello stesso nascondiglio i poliziotti hanno rinvenuto anche oltre 16mila euro in contanti, suddivisi in banconote di diverso taglio. Il denaro è stato sottoposto a sequestro.
Al termine delle operazioni, il 34enne è stato tratto in arresto.
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