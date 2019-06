A cura della Redazione

Seduta di Consiglio comunale “calda”, come la temperatura fuori alla sede di via Provinciale Schiti.

Presenti in aula solo 12 consiglieri di maggioranza; il numero legale è stato raggiunto grazie alla presenza dell'esponente della Lega Mauro Iovane. Lo stesso consigliere che, prima dell’approvazione della proposta di delibera per il gemellaggio tra la città di Torre Annunziata e la cittadina senegalese Sakal ha abbandonato i lavori dando la stura all’opposizione di polemizzare nei confronti dell’esponente del partito di Salvini per la posizione che la Lega ha nei confronti degli immigrati.

Il Consiglio comunale ha approvato tutti i punti all’ordine del giorno tranne l’ultimo, relativo alla ratifica di una variazione di bilancio deliberato dalla giunta.

Approvata all'unanimità dei presenti, quindi, la proposta di conferire la cittadinanza onoraria al procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, dott. Alessandro Pennasilico (leggi qui); approvati il gemellaggio tra Torre Annunziata e Sakal (leggi qui) e il regolamento per la “definizione agevolata” delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzione. Infine la consigliera Maria Teresa De Martino è stata eletta, in quota alla minoranza, componente della Commissione elettorale, in sostituzione del consigliere dimissionario Salvatore Solimeno.