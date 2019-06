A cura della Redazione

“Nella diversità c’è bellezza e c’è forza”. È questo il filo conduttore dell’iniziativa di gemellaggio tra il comune di Torre Annunziata e quello senegalese di Sakal.

Sarà una “Festa dell’inclusione” organizzata dall’associazione Ubuntu, con il patrocinio del Comune oplontino, venerdì 28 giugno. Prima presso Palazzo Criscuolo alle 18,00 e poi alla Rena Nera Beach alle 19,30.

Dopo la cerimonia di gemellaggio, nello stabilimento balneare saranno presentati i progetti “Usine des femmes” e “Una rete per l’inclusione”. Ma il programma non finisce qui perché ci sarà anche una sfilata in abiti senegalesi, accompagnata dalla musica della “New generation senegalese”, la presentazione del libro “La girandola delle parole”, con storie e poesie dei bambini, e persino un buffet in cui saranno “a confronto” prelibatezze gastronomiche italiane e del Senegal, alla presenza del console di questo paese africano e del sindaco di Sakal.

L’iniziativa è stata promossa dal sindaco Vincenzo Ascione, dell’assessore alla cultura Aldo Ruggiero e da quello alle Politiche sociali Stefano Mariano. Saranno presenti i dirigenti scolastici del I Circolo e del Marconi,oltre ad altri rappresentanti del comune torrese e di quello di Napoli, di Slow Food e il presidente dell’ordine degli Avvocati Gennaro Torrese.