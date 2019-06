A cura della Redazione

Alessandro Pennasilico sarà cittadino onorario di Torre Annunziata. Ha diretto la Procura della Repubblica oplontina per sette anni, ultimo suo incarico prima di meritarsi la pensione.

Il Consiglio Comunale, presieduto da Rocco Manzo, ha approvato all’unanimità la proposta del sindaco Vincenzo Ascione di conferirgli la prestigiosa onorificenza.

«Il dott. Pennasilico – afferma il primo cittadino – ha dedicato la propria vita al servizio dello Stato e della Giustizia, ed ha affrontato in maniera impeccabile, sia dal punto di vista umano che professionale, le vicende di un territorio vasto e complicato qual è il nostro. Durante il suo incarico presso il Tribunale di Torre Annunziata – prosegue Ascione – ha svolto insieme ai suoi collaboratori un lavoro eccellente. A partire dallo sgombero e la confisca di Palazzo Fienga, per anni feudo di uno dei clan camorristici egemoni sul territorio, fino al concreto interessamento inerente la problematica legata all’inquinamento del fiume Sarno. Un ringraziamento particolare per la sensibilità mostrata nell’affrontare il tragico evento che ha colpito la nostra città nel luglio del 2017, con il crollo della palazzina di Rampa Nunziante, in cui trovarono la morte otto persone. La vicinanza del dott. Pennasilico all’intera comunità torrese e a questa Amministrazione Comunale, sin dai primissimi istanti della tragedia, mi hanno particolarmente colpito, e per questo gliene sarò infinitamente grato. Ecco perché nell’esprimergli profonda riconoscenza per il lavoro svolto in questi anni - conclude il sindaco -, il Comune gli conferirà, durante una cerimonia in programma nei prossimi mesi, la Cittadinanza Onoraria».