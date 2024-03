A cura della Redazione

Sintesi del documento politico della coalizione di centrosinistra

Il documento politico della coalizione di centrosinistra, composta da sette forze politiche, "si ripromette di costruire un percorso virtuoso che porti la città ad avere un nuovo governo che sappia fare le scelte più giuste e le azioni più concrete per costruire il futuro, facendo da scudo alla camorra, alla corruzione e al malaffare.

In via prioritaria bisogna creare una squadra dai confini politici chiari, senza trasversalismi o peggio trasformismi, con nettezza di valori e di principi, che riunisca le forze di centrosinistra democratiche e riformiste, progressiste, liberali e popolari, socialiste ed ambientaliste, del civismo sano e di ispirazione laica e cristiana.

In questo solco il candidato sindaco da individuare dovrà rappresentare in maniera chiara e netta un profonda discontinuità rispetto alle scelte, alle pratiche e agli esempi del recente passato.

Dovrà sintesi delle culture e delle sensibilità politiche della coalizione, esperto per competenze professionali, capace e risolutivo per esperienze amministrative pregresse, aperto al dialogo ed inclusivo per doti umane".

Attualmente, secondo voci ricorrenti, l’unico nome per la candidatura a sindaco del centrosinistra è quello del prof. universitario Corrado Cuccurullo, già presidente della So.Re.Sa. (Società Regionale per la Sanità).

Sintesi del documento politico dell'Alleanza Straordinaria per Torre Annunziata

Il documento della neonata coalizione “Alleanza Straordinaria per Torre Annunziata”, composta da dodici liste civiche, dopo un’ampia trattazione delle problematiche che investono la città e della loro mancata risoluzione, il cui maggiore responsabile è individuato nel Partito Democratico, si incentra sui seguenti due punti.

"Innanzitutto sarà favorito un approccio attento e rigoroso anche nella formazione delle liste, evitando però pericolose derive populiste e giustizialiste. Inoltre, nel redigere il programma saranno fissati i principi fondamentali, quali il vincolo di mandato (nessun consigliere può trasmigrare da una coalizione all’altra, ndr), la ristrutturazione organizzativa dell'Ente, la centralità del Consiglio Comunale, gli obiettivi prefissati, la verifica sullo stato di attuazione del programma, il rapporto e il coinvolgimento della cittadinanza, il ruolo dei movimenti civici.

Tutto ciò per un progetto civico di salute pubblica ampiamente condiviso".

La coalizione tornerà a riunirsi stasera, giovedì 14 marzo, alle ore 19,00 per valutare le proposte di candidatura a sindaco Al momento, secondo le voci ricorrenti, sarebbero in campo il prof. Carmine Alfano e il dott. Enzo Sica.

Il primo medico chirurgo plastico, professore universitario e componente del direttivo del Consorzio ASI Napoli (Area di Sviluppo Industriale). Nel 2017 partecipò alle primarie del centrosinistra dalle quali uscì vincitore per soli 50 voti Vincenzo Ascione.

Il secondo, dottore commercialista, già city manager del Comune di Torre Annunziata dal 2000 al 2007. Con due precedenti esperienze di candidato a sindaco: nel 1995 con la coalizione di centrodestra, nel 2012 su proposta del PD.