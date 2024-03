A cura della Redazione

Elezioni comunali a Torre Annunziata dell'8-9 giugno 2024. La coalizione "Alleanza Straordinaria per Torre Annunziata" perde cinque pezzi. Forza Torre, Agorà, 3C, ⁠Prima Torre Annunziata, Centro Comune, e - con il loro candidato a sindaco Vincenzo Sica - sbattono la porta e abbandonano l'Alleanza.

I motivi in un lungo comunicato (pubblicato di seguito integralmente) in cui si evince come i continui tentativi di mantenere unita la coalizione siano falliti. In sostanza, tra i due candidati a sindaco, Vincenzo Sica e Carmine Alfano, non si è riusciti a trovare una sintesi.

Rimangono fedeli alla candidatura a sindaco del prof. Alfano: Insieme per la Campania, Fare Democratico, Obiettivo Futuro, Oplonti per Torre, Orgoglio e Dignità, Torre dei Valori, Insieme per Torre.

Il comunicato dei 5 movimenti civici che sostengono la candidatura a sindaco di Vincenzo Sica

"I sottoscritti rappresentanti dei movimenti civici: Forza Torre, Agorà, 3C, ⁠Prima Torre Annunziata, Centro Comune, preso atto che il tentativo di tenere unita la coalizione, oramai avviato da oltre una settimana, non ha dato alcun esito, se non quello di rifiutare, di fatto, alcune autorevoli proposte per la candidatura a Sindaco della città, tra cui quella del coordinatore dell’Alleanza Vincenzo Sica, professionista di rilievo e sicuramente super partes, per la possibile soluzione della proposta e non quale ulteriore problema.

Nel contempo, si è dovuta registrare, nostro malgrado, la ferma ed intransigente opposizione da parte degli altri alleati, i quali, con atteggiamenti non collaborativi, hanno reso vano ogni confronto democratico, che potesse risultare rispettoso di tutte le liste aderenti all’Alleanza straordinaria.

Ritenuto che non è più tempo di tatticismi o di arbitrarie ed ingiustificate posizioni di rigidità, atteso il momento storico che vive la Città e il contesto politico complessivo che si delinea, il quale avrebbe richiesto di dare priorità ad un serrato confronto per la scelta del candidato sindaco e non di proporre accordi precostituiti o, peggio ancora, fughe in avanti.

In ragione di quanto sopra, i firmatari del presente documento, decidono, visto anche il rinvio sine die dell’incontro di coalizione, già previsto per oggi mercoledì 27 marzo, di rinunciare a qualsiasi altro tipo di confronto, lasciando il tavolo dell’Alleanza Straordinaria, pur consapevoli dell’importante lavoro svolto, nell’interesse della Città e nella prospettiva del radicale cambiamento, che evidentemente cozza con chi intende riproporre schemi e percorsi oramai desueti.

Nel convincimento che la candidatura a Sindaco di Vincenzo Sica, sia l’unica proposta di indubbia esperienza e professionalità, anche nell’ambito della Pubblica Amministrazione, come ampiamente dimostrato, nonché rappresentativa di una profonda conoscenza delle dinamiche amministrative locali e sovracomunali, chiedono allo stesso, ringraziandolo per l’opera svolta fino a questo momento, di confermare la sua disponibilità, anche per avviare un confronto su possibili scenari alternativi, che pure sono ipotizzabili.

Nei prossimi giorni sarà indetta una conferenza stampa per parlare, finalmente, anche di programmi e di idee".