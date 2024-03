A cura della Redazione

Mentre la coalizione “Alleanza Straordinaria per Torre Annunziata” si è spaccata in due tronconi, con cinque forze politiche che hanno abbandonato e seguito il loro leader Vincenzo Sica, quella di centrosinistra si è riunita nella serata di oggi, mercoledì 27 marzo, per ufficializzare la candidatura a sindaco del prof. Corrado Cuccurullo.

Erano presenti: Partito Democratico, Azione, Campania Libera, Alleanza Democratica, Partito Socialista Italiano, Progressisti e Popolari, PER, e la lista civica “Io Ci Sono”.

Dopo gli interventi dei rappresentanti delle singole forze politiche, a cui è seguito quello del candidato sindaco Corrado Cuccurullo, è stato sottoscritto da tutti i presenti il documento riportato qui di seguito.

Il documento della coalizione di centrosinistra

“Torre Annunziata attraversa un periodo di profonda, prolungata e complessa crisi. Una situazione che richiede una riflessione critica e un impegno rinnovato da parte di tutti, in particolare delle forze politiche.

In questo momento di sfide senza precedenti, è essenziale che il mondo politico dimostri la sua apertura e flessibilità, accogliendo idee e iniziative provenienti direttamente dalla nostra comunità e dalle forze vitali della società civile, in grado di imprimere una svolta decisiva all’amministrazione cittadina ed un’effettiva discontinuità.

Le nostre forze credono fermamente che l’attuale contesto richieda un elevato senso di responsabilità politico-istituzionale, sostenendo con dedizione la formazione di un rinnovato ed unitario centrosinistra, che poggi su valori condivisi, sia in grado di raggiungere una sintesi programmatica e presentare alla città una proposta innovativa e convincente, capace di riaccendere il senso di appartenenza alla nostra comunità, superare personalismi e contrasti, stimolare una mobilitazione collettiva di tutte le risorse e le energie vitali della nostra città, che sono numerose e pronte a contribuire al suo rilancio.

Abbiamo invitato Corrado Cuccurullo, stimato docente universitario, manager e fondatore di startup, a guidare la nostra coalizione in vista delle elezioni amministrative del 2024. Corrado non ha appartenenze politiche, ma possiede la maturità, l’autonomia, l’autorevolezza, l’esperienza e le energie necessarie per imprimere un deciso cambio di passo. Insieme con lui concordiamo sulla necessità che il nostro progetto si fondi sui due assi strategici:

la ricostruzione del tessuto urbano, sociale, identitario, comunitario, politico e della nostra città;

la formulazione di una visione futura per la città che enfatizzi rigenerazione, attrattività, accoglienza, accessibilità, sicurezza e interconnessione.

Pilastri che riflettono il nostro impegno verso un rinnovamento che risponda alle esigenze attuali e future dei cittadini.

Con questo spirito, invitiamo tutte le forze politiche, associative, sindacali, sociali ed economiche che si rispecchiano negli stessi principi e nelle stesse speranze, e che riconoscono la gravità del momento che stiamo attraversando, ad intraprendere un percorso comune ad unire le forze per superare insieme questa fase critica.

Non si tratta soltanto di battere gli avversari politici, ma di sconfiggere il diffuso clima di sfiducia, che troppo spesso sfocia nell’astensionismo, nell’insoddisfazione, nello sconforto di un declino che sembra irreversibile, e di governare, nella complessità dei tempi che viviamo, il rinnovamento che merita la città e tutti noi”.