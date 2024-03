A poco più di un mese dalla presentazione delle liste per le elezioni comunali a Torre Annunziata, nella città oplontina il “tempo” si presenta molto incerto, con cielo sereno nel centrosinistra, nuvoloso nel centrodestra, breve burrasca dalle parti dei 5 Stelle.

Il centrosinistra con il candidato sindaco Cuccurullo

Il centrosinistra ha trovato con largo anticipo ed ampia convergenza il suo candidato a sindaco. E’ il professore universitario Corrado Cuccurullo, che proprio nella giornata di venerdì 29 marzo ha indetto una conferenza stampa per presentarsi alla città. Al momento la coalizione è rappresentata da otto formazioni politiche.

Il centrodestra con il candidato sindaco Alfano?

Il maltempo imperversa, invece, nel centrodestra, meglio definito come Alleanza Straordinaria per Torre Annunziata. I vari tentativi di trovare una sintesi tra i due candidati a sindaco (Enzo Sica e Carmine Alfano) sono falliti, da qui la diaspora di 5 liste civiche dalla coalizione, con in testa il loro leader Enzo Sica. Poi il tentativo successivo di ricucire lo strappo, con la rinuncia tattica da parte di Sica di candidarsi a sindaco, a condizione però che la stessa cosa faccia Carmine Alfano, seppur con la consapevolezza che il suo alleato non lo farà mai.

Alla fine, pur di non dividersi e avvantaggiare il centrosinistra, molto probabilmente sarà accettata la candidatura del prof. Carmine Alfano, anche se con qualche mal di pancia all’interno della coalizione e, probabilmente, con qualche lista che trasmigrerà nel centrosinistra. L’ipotesi di una candidatura terza, escludendo gli attuali due pretendenti alla poltrona di primo cittadino, è suggestiva ma penso impraticabile.

Il M5S con il candidato sindaco Zeppetella

Una burrasca, seppur breve, invece, si è abbattuta sul Movimento 5 Stelle. Il suo alleato, la lista Free-Torre Annunziata, si è ritirato dalla competizione elettorale per una bufera giudiziaria abbattutasi sul suo referente, condannato in appello a 6 mesi di reclusione per omofobia. Una tempesta durata solo un giorno, con l’intervento del senatore Orfeo Mazzella che, appellandosi al buon senso, aveva invitato Free a fare un passo indietro. E così è stato. Con un comunicato Free “rinuncia alla già concordata discesa in campo con una propria lista elettorale - si legge nel comunicato - e al Patto sottoscritto con il Movimento 5 Stelle di Torre Annunziata, nonostante il nostro referente ci esorti a proseguire l’arduo percorso finalizzato all’agognata rinascita di Torre Annunziata".

Il M5 Stelle, quindi, correrà da solo con il candidato sindaco Mariantonietta Zeppetella e con il beneplacito degli organismi provinciali e regionali, nonostante fosse stato sollecitato a coalizzarsi con qualche lista civica.

Oplonti Futura con il candidato sindaco D'Avino

Dimenticavo. Anche su una piccola isoletta splende il sole. Sereno su Oplonti Futura, con il giovane candidato sindaco Lucio D’Avino, avvocato. La lista prosegue da sola la corsa verso le Comunali dell’8-9 giugno prossimi. Una sfida, è bene dirlo, quasi impossibile, ma l'entusiasmo è tanto ed è giusto provarci.