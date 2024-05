A cura della Redazione

Sedi politiche vandalizzate: dopo la solidarietà del candidato sindaco Carmine Alfano al Pd e al candidato sindaco del centrosinistra Corrado Cuccurullo, anche il candidato sindaco Lucio D'Avino di Oplonti Futura esprime il suo disappunto per questi incresciosi episodi:

"Questa mattina abbiamo appreso la notizia degli atti vandalici che si sono perpetrati ai danni del comitato elettorale del candidato sindaco Corrado Cuccurullo e della sede del PD.

La propaganda elettorale dovrebbe essere vista come un momento di evoluzione per la nostra città, apprendere queste notizie ci lascia senza parole.

A nome di Oplonti Futura esprimo massima vicinanza e solidarietà al candidato sindaco Cuccurullo, come già fatto telefonicamente.

È importante che la nostra Torre Annunziata sia più forte di qualsiasi atto vandalico e di distruzione.

La preferenza per un partito o per un altro non si esprime con una scritta in cui si mostra disappunto o attraverso intimidazioni. Il futuro si cambia con le idee, con il rispetto reciproco, ma soprattutto in cabina elettorale".