A cura della Redazione

"Le scritte infamanti che hanno imbrattato l’ingresso del Circolo del Pd di Torre Annunziata e quello del comitato elettorale del candidato sindaco del centrosinistra, Corrado Cuccurullo, sono atti intimidatori intollerabili davanti ai quali non pieghiamo la testa e non arretriamo".



La condanna ferma e decisa porta la firma di Peppe Annunziata, segretario provinciale del Pd, di Luigi Monaco, responsabile giustizia della segreteria metropolitana del Pd, e di Gaetano Bocchino, responsabile enti locali della segreteria metropolitana del Pd: “Si tratta di episodi gravissimi che non possono essere derubricati in volgari atti vandalici, rappresentano quella ostinata ritrosia al cambiamento che il Partito democratico ha invece avviato con coraggio e determinazione con l’obiettivo di aprire una nuova stagione politica in una città colpita dal secondo scioglimento del consiglio comunale in meno di trent’anni”.



Un processo di cambiamento che nel Pd è iniziato con coraggio ancora prima dello scioglimento per infiltrazioni camorristiche con la presa di distanza netta ed inequivocabile dalla gestione della precedente amministrazione.

“Il Partito Democratico, considerando la sua storia e il suo radicamento sul territorio, sente sulle sue spalle la responsabilità di un cambiamento necessario per ridisegnare il destino della città e risollevare le sorti di una comunità disillusa. Con questa convinzione ha composto anche la lista dei candidati al consiglio comunale che nelle prossime ore sarà depositata ufficialmente. Una lista assolutamente libera da lacci con il passato e totalmente rinnovata che garantirà innovazione e rigenerazione politica nel prossimo consiglio comunale”.



In quanto alle minacce, aggiungono: “Abbiamo denunciato i due episodi alle forze dell’ordine e speriamo vivamente che autori e mandanti di questo squallido avvertimento perpetrato ai nostri danni vengano individuati al più presto. Torre Annunziata ha bisogno di un confronto politico sano e costruttivo, non ha bisogno di ulteriori lacerazioni. Chi sta tentando di deviare il corso della campagna elettorale (anche con le minacce ai candidati denunciate nei giorni scorsi dalla stampa) sta offrendo, deliberatamente o no, un appoggio a quelle forze oscure e criminali che sperano di poter continuare ad insinuarsi nella vita pubblica e democratica della città ed alle quali il Partito Democratico si opporrà con fermezza e determinazione”.