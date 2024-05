A cura della Redazione

Con la dichiarazione della professoressa Mariantonietta Zeppetella, candidata sindaco del M5S alle prossime elezioni comunali Torre Annunziata, si completano gli attestati di solidarietà dei candidati sindaco nei confronti del prof. Corrado Cuccurullo, per l’atto di vandalismo perpetrato contro l’ingresso della sede del comitato elettorale.

“Esprimo la mia piena solidarietà al candidato sindaco Corrado Cuccurullo – afferma Zeppetella - per il vile atto che ha subito questa notte. Non bisogna mai abbandonare la strada della correttezza e della legalità, affinché avvenga il cambiamento che tutti auspichiamo per la nostra città. La campagna elettorale sia un momento di confronto civile”.