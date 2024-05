A cura della Redazione

Ieri, mercoledì 15 maggio, il leader dell'Alleanza Straordinaria per Torre Annunziata, professor Carmine Alfano, ha incontrato i gestori degli stabilimenti balneari preoccupati per il futuro delle loro attività.

Di seguito il comunicato diramato dal candidato sindaco Alfano:

«Una questione quella delle concessioni che non possiamo lasciare alla gestione commissariale che presto lascerà il passo al sindaco eletto dai cittadini, le concessioni devono essere un tema sull’agenda della futura amministrazione e se dovessi essere io il primo cittadino impugnerò ciò che è stato realizzato dai commissari».

«Chi investe risorse umane ed economiche sul territorio deve essere tutelato - ha proseguito Alfano -. Per quanto riguarda il piano spiaggia, esiste una delibera che va completamente rivista. Sul fronte della sicurezza è chiaro che la città deve avere più uomini e più mezzi al servizio del Comando dei vigili urbani. Servono investimenti e assunzioni. Sul tema di Villa Parnaso bisogna potenziare il servizio di vigilanza per consentire di allungare gli orari di apertura. Ho intenzione di valutare anche l’installazione di un ascensore per favorire il passaggio dal Corso alla Villa Comunale. Abbiamo in programma l’allestimento di un parcheggio a ridosso dell’ex lido Santa Lucia. E per quanto riguarda la cura del mare, metteremo a disposizione anche uno spazzamare».