A cura della Redazione

Il candidato sindaco Corrado Cuccurullo, a seguito delle recenti notizie relative all’incidente stradale della scorsa notte, con due giovani vittime e due feriti, sospende la manifestazione di chiusura della campagna elettorali per il ballottaggio di omenica 23 e lunedì 24 giugno.

«Mi stringo, unitamente alla mia coalizione, al dolore che ha sconvolto i familiari dei giovani coinvolti nel tragico incidente stradale della scorsa notte che colpisce la nostra intera comunità - afferma in una nota Cuccurullo -. Nel rispetto di questo profondo dolore è annullata la manifestazione di chiusura della nostra campagna elettorale, prevista per oggi alle 20,30 in Villa Comunale».