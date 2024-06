A cura della Redazione

Drammatico incidente stradale nella notte tra due scooter in via Caracciolo, la strada che costeggia il porto di Torre Annunziata: due morti e due feriti gravi.

Intorno alle ore 2,30 di questa notte, uno scooter con un ragazzo ed una ragazza a bordo si è scontrato con un altro proveniente in direzione opposta con a bordo altri due ragazzi. Il gravissimo impatto è avvenuto all’altezza dell’incrocio tra via Caracciolo e Largo Ferriera Vecchia.

Secondo le prime ricostruzioni, uno dei due scooter stava svoltando verso Largo Ferriera Vecchia quando sarebbe stato preso in pieno dall’altro scooter proveniente dalla direzione opposta. I quattro ragazzi sono stati sbalzati a terra dopo il violentissimo impatto..

Sul posto quattro ambulanze, auto mediche e gli agenti del Commissariato di Polizia di Torre Annunziata per mettere in sicurezza l’area e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Uno dei feriti è stato trasportato all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia dove sarebbe giunto già privo di vita. Un altro ferito all'ospedale del Mare in condizioni disperate. Gli altri due feriti ricoverati in ospedali patenopei, con la ragazza in gravi condizioni.